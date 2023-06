Els veïns del número 13 del carrer de la Callissa de la Pobla de Lillet han estat desallotjats dels seus domicilis aquest dimarts a la nit per un incendi. El foc que ha començat en una zona de calderes de la planta baixa de l'edifici de tres plantes, ha fet activar 5 dotacions de Bombers. Tot i que gran part dels veïns han sortit dels seus habitatges abans de l'arribada dels serveis d'emergències, s'ha hagut d'ajudar a sortir una persona que encara quedava a l'interior del seu domicili. Després d'una revisió per part del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), la persona que no havia abandonat l'habitatge ha estat traslladada amb pronòstic lleu per inhalació de fum a l'hospital de Berga.

Un cop finalitzat el servei i ventilat l'edifici, Bombers ha revisat l'immoble i ha detectat una possible afectació a les bigues de fusta de sostre de la zona afectada. Això ha obligat a desallotjar els veïns del bloc, com a mínim, fins que l'arquitecte municipal revisi l'estat de deteriorament de l'estructura.