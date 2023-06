Aquest pròxim divendres, 9 de juny a les 11 h, tindrà lloc la 1a Trobada de Clubs de Lectura Fàcil del Bages, organitzada conjuntament per la Zona Bages-Berguedà-Moianès de la Xarxa de Biblioteques de la Diputació de Barcelona i Ampans, a l’auditori de la Biblioteca Ateneu Les Bases de Manresa.

El club de Lectura Fàcil és un espai que ofereixen algunes biblioteques públiques de la zona on es gaudeix de la lectura, la cultura i el coneixement. Els grups estan formats per persones amb diferents capacitats lectores, que comparteixen la lectura d’un llibre en format de lectura fàcil. Les sessions estan dinamitzades per professionals de les diferents biblioteques i per les educadores d’Ampans.

Els clubs de Lectura Fàcil al Bages es van iniciar l’any 2014 a les biblioteques de Santpedor, Sant Joan de Vilatorrada, Sallent i Balsareny. Actualment, a la zona ja n’hi ha 11: a Manresa Ateneu (2), Manresa Casino (1), Sallent (1), Sant Fruitós de Bages (1), Sant Joan de Vilatorrada (1), Sant Vicenç de Castellet (2), Balsareny (1) i Santpedor (2), amb més d’un centenar de participants.

Amb motiu de la trobada s’ha convidat l’actriu, narradora i escriptora Sílvia Llorente Briones perquè parli del seu llibre "Un rellotge amb dues inicials (de l’editorial La Mar de Fàcil)", que han llegit i treballat els participants dels clubs de Lectura Fàcil de la comarca.

L’obra "Un rellotge amb dues inicials" narra una emotiva història sobre la Guerra Civil espanyola i la batalla de l’Ebre. Per aquest motiu i per complementar aquesta activitat, es programaran unes visites guiades al refugi antiaeri ‘Renaixença’, que va ser construït entre el 1937 i el 1939 i està situat al pis inferior de l’escola Renaixença, de planta quadrangular i dividit en diversos espais i passadissos.