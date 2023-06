Kathleen Folbigg de 55 anys va ser acusada i empresonada per tres presumptes delictes d'assassinat i un d'homicidi involuntari el 2003 a Austràlia i després de 20 anys a la presó ha estat absolta.

Els fets van succeir entre 1989 i 1999 quan els seus fills d'entre 19 dies i 18 mesos van anar morint. En el moment del judici, el 2003, ja es va fer referència per un equip legal que almenys la mort de dos dels menors podia haver estat per una mutació genètica, però no es va prendre en consideració.

90 científics, entre ells, dos Premis Nobel, el 2021 van signar un document on s'explicava que la mort dels fills va ser a conseqüència de mutacions genètiques o anormalitats congènites i no perquè la mare els hagués assassinat. La investigació no va poder prosperar en el moment de l'acusació perquè el pare es va negar a facilitar el seu ADN i així, comprovar la veracitat dels fets.

El fiscal general de l'estat de Nova Gales del Sud ha afirmat que Kathleen Folbigg ha de ser alliberada immediatament perquè s'ha demostrat que la mort dels menors va ser natural i no provocada

L'advocada de l'acusada, Rhanee Rego, intenta explicar, tot i ser molt difícil, com està Kathleen Folbigg, acusada injustament per la mort dels seus 4 fills, passant 20 anys a la presó i ara, de sobte, quan ja es va utilitzar en la defensa el 2003 i es va refusar, s'acaba afirmant que la mort no va ser per culpa de la mare, sinó per una mutació genètica dels menors. Aquest cop, per una part positiu, deixa a la mare més desubicada del que estava per estar condemnada a un afer on ella suposadament va matar als seus fills i amb el que això repercuteix mentalment i més, estant en una presó per un delicte no comés i passant el dol.

L'espanyola Carola G. Vinuesa, codirectora del Centre d'Immunologia Personalitzada, professora d'Immunologia a la Universitat Nacional d'Austràlia i membre del Centre NHMRC, ha liderat aquesta investigació per aconseguir demostrar la veritat d'un delicte mai comès, però sí condemnat a una persona injustament.

En la investigació, Carola explica com van trobar el gen CALM2, el qual pot produir la mort cardíaca en infants

També és important destacar que els menors van morir mentre dormien, Caleb, respirava amb molts de sorolls i al cap de 19 dies del seu naixement i tot haver anat al metge i dir-li que no era greu, va morir; Patrick va morir amb 4 mesos, mentre dormia; Sarah als 8 mesos i, Laura als 19 mesos. Aquest va ser l'ordre de les morts.

Segons els forenses van ser morts sobtades, però segons l'acusació, la mare va matar als seus fills per "asfixia en moments de frustració"

Ara, Kathleen Folbigg podria demanar una indemnització per condemna injusta a presó durant 20 anys. Lindy Chamberlain va viure una història semblant quan la van condemnar per la mort de la seva filla Azaria l'any 1992. Lindy va ser indemnitzada amb 1,3 milions de dòlars.