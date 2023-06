Els accidents de trànsit han estat els protagonistes de les darreres hores a la Catalunya central. El primer i més destacat va produir-se a les 20.21 h a la boca del túnel del Cadí, al terme municipal de la Nou de Berguedà, segons ha explicat Bombers. Una persona va resultar ferida greu i va haver de ser traslladada per l'helicòpter del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) a un centre de salut encara per confirmar a conseqüència d'un xoc amb 2 vehicles implicats.

La resta d'afectats, 2 ocupants més, resultar il·lesos, però van ser traslladat a l'hospital de Berga per sotmetre's a una revisió. L'accident va tenir lloc en sentit nord de la carretera i va obligar a tallar el trànsit temporalment. A banda de l'helicòpter del SEM, també hi van treballar Mossos d'Esquadra i Bombers.

Per un altre costat, a les 5.54 h de la matinada, Bombers ha rebut un nou avís per un altre accident a la C-16. En aquest cas un cotxe ha bolcat al punt quilomètric 100, entre el Túnel de Berga i el Túnel de Cercs. Bombers, que va treballar conjuntament amb Mossos i SEM, ha informat que els dos ocupants del vehicle han resultat il·lesos i que no han requerit d'assistència mèdica.

Un altre cotxe bolcat a l'Anoia

Un turisme va bolcar també a la carretera de Valls de Santa Margarida de Montbui aquest dimarts a la nit. Bombers hi va enviar tres dotacions, que a la seva arribada van trobar-se el conductor a l'exterior del vehicle i sense cap ferida. Tampoc va requerit d'assistència mèdica.