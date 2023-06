A un pas de judici l'empresari manresà, Josep Maria Calmet, per blanqueig de diners

El manresà Josep Maria Calmet està a un pas de judici acusat de blanquejar diners del clan Jodorovich a través de la venta d'una finca de la seva propietat per un valor superior al de mercat quan era cònsul d'Albània. En un auto al qual ha tingut accés Regió7, la jutgessa afirma que Calmet va col·laborar amb els investigats del clan per "incorporar al tràfic legal béns obtinguts a través de la comissió de delictes contra la salt pública".

En aquest sentit, s'acusa a l'empresari manresà de vendre quatre finques de la seva propietat als termes municipals de Seva i el Brull per 280.000 euros, un valor superior al de mercat, a un dels investigats del clan Jodorovich, Simón Montero. Per dur a terme la compra, al setembre de 2016, es van utilitzar tres xecs de 15.000, 25.000 i 70.000 euros l'origen dels quals eren imposicions en efectiu d'origen desconegut però que podrien arribar de la venta de droga. La nova titularitat de la finca no va ser inscrita en el registre de la propietat.

La jutgessa Míriam de Rosa, del jutjat d'instrucció núm. 10 de Barcelona, dona per finalitzada la instrucció del cas a l'espera que es formuli un escrit d'acusació per donar inici al judici oral. Segons el seu auto, Calmet estaria investigat per col·laborar amb el blanqueig de diners del clan Jodorovich juntament amb un altre cònsol honorari. Es tracta de José Luis López, excònsol de Mali a Barcelona. En el seu cas, a més de blanquejar diners, la jutgessa considera que també va col·laborar amb Simón Montero en un projecte que consistia en crear una màquina destinada a extreure oli de les plantes de marihuana que es cultivaven a Mali per a la seva posterior distribució. Segons l'auto, però, el projecte no va culminar tot i que sí que es va construir la màquina, que va ser intervinguda a Astúries abans que es posés en marxa. Tenia capacitat de tractar 400 quilos de cànem i extreure 40 litres d'oli pur en menys de 12 hores.

El procés judicial es centra sobre 7 persones de la família Montero Jodorovich que formarien part d'un entramat criminal que es dedicava al blanqueig de diners procedents del tràfic de drogues. Entre aquests investigats es troba Simon Montero, president de la Federació d'Associacions Gitanes de Catalunya i la persona que va contactar amb els dos cònsols per blanquejar diners. Aquests investigats duien a terme diverses operacions mercantils a través també de diverses societats aconseguint així dificultar el seguiment dels diners.¡ per part d'una possible investigació policial. A un dels investigats, de fet, li van tocar 13 números de loteria en dos sortejos diferents venuts també a localitats allunyades unes de les altres.

Més enllà dels membres de la família, el procés judicial posa el focus també sobre 9 persones, entre les que es troben els dos excònsols, acusades de col·laborar amb el clan a través de diferents operacions mercantils amb l'objectiu de blanquejar diners.

Llarga trajectòria empresarial i política

Josep Maria Calmet Iglesias és un economista i empresari manresà amb una destacada trajectòria en l'àmbit polític. Entre els anys 1979 i 1983 va ser president de la Cambra de Comerc i Industria de Manresa i aquell mateix any, el 1983, va ser candidat a l'alcaldia de Manresa per Convergència i Unió (CIU). El manresà també va ser vicepresident de la Diputació de Barcelona.

En l'àmbit empresarial, Calmet va ser president i conseller delegat de la petroliera Petrocat, president de Mútua Intercomarcal i conseller del grup FIATC. També va treballar com a assessor de Telefónica.

Pel que fa a l'àrea diplomàtica, Calmet primer va ser cònsol de Canadà durant 10 anys i posteriorment ho va ser de la República d'Albània, càrrec que va deixar en ser investigat per blanqueig de diners.