El Tribunal Suprem ha confirmat els criteris de diverses audiències provincials en les revisions de penes arran de l'aprovació de la llei del 'només sí és sí'. El ple de la sala penal ha rebutjat els recursos de la fiscalia, que demanaven un augment de les penes rebaixades per moltes audiències, però també s'han desestimat els recursos de diversos condemnats que demanaven una rebaixa de la condemna ferma que les audiències no els havien concedit. Només en un cas el Suprem ha incrementat la pena a causa d'un error de càlcul del tribunal provincial. Així doncs, el Suprem avala en diversos casos la rebaixa de les penes contra les que havia recorregut el ministeri públic.

La sala penal ha estudiat en aquest ple monogràfic un total de 29 recursos de cassació (7 de la fiscalia i 22 de condemnats per delictes sexuals) presentats contra les revisions que han realitzat les audiències provincials de sentències de delictes sexuals que ja eren fermes quan va entrar en vigor la Llei Orgànica 10/2022. Fins ara la sala només havia resolt recursos de cassació presentats contra sentències que no eren fermes quan va entrar en vigor la llei. En concret, havia analitzat 75 recursos que s'havien resolt amb 28 rebaixes de penes i 47 sentències que havien mantingut les penes que es van fixar abans de la reforma.

Dels 29 recursos analitzats, 27 han estat resolts per unanimitat del ple, un ho ha estat per majoria però sense anunci de vot particular, i l'altre, del qual n'era ponent el magistrat Andrés Palomo, ha provocat el canvi de ponència, que serà assumida pel magistrat Leopoldo Puente, i que és l'únic assumpte que comptarà amb vots particulars de cinc magistrats contra els altres deu.

Els recursos analitzats corresponen a revisions de sentències efectuades per les Audiències Provincials de Madrid (8), Barcelona (1), Palma de Mallorca (2), Bilbao (1), Sòria (1), Toledo (1), Guadalajara (1) , Las Palmas (3), Pontevedra (3) La Corunya (1), València (3), Castelló (1), Almeria (1), i Cadis (2).

Les sentències es coneixeran en els propers dies, i pel seu interès es publicaran en una pestanya específica a la pàgina web del Tribunal Suprem per a la seva consulta general.