Ensurt a la C-16, al terme de Sant Fruitós de Bages, per l'incendi del motor d'un bus escolar que ha obligat evacuar 74 infants i 8 adults que viatjaven amb el vehicle. Els Bombers han rebut l'avís al voltant de les 10 del matí de que un autobús treia molt fum per la part del darrere. En arribar els Bombers, que hi havien enviat 4 dotacions, han comprovat que el vehicle estava aturat i que els seus ocupants estaven abandonant el vehicle i els han acompanyat fins a una zona segura.

El conductor de l'autobús ja havia buidat un extintor al motor i els Bombers finalment l'han acabat d'apagar de manera que el foc només ha afectat el motor i la part de darrere del vehicle. 2 infants i un adult han hagut de ser atesos pel Servei d'Emergències Mèdiques (SEM) al lloc dels fets per una intoxicació lleu de fum. L'autobús escolar transportava alumnes d'entre 8 i 9 anys d'un centre escolar de Sabadell, segons ha pogut saber Regió7. Després dels fets, dos autobusos els han recollit per tal que continuessin el seu trajecte després de l'ensurt. En l'incident hi han treballat 4 dotacions dels Bombers, 2 del SEM i la Policia Local de Sallent.