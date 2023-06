Els Mossos d’Esquadra han investigat vuit denúncies per agressió sexual en grup perpetrada per menors d’edat a Badalona l’últim any, segons les fonts consultades per EL PERIÓDICO, del mateix grup editorial que Regió7. Aquest dijous a la tarda se celebrarà a Granollers, seu central de la regió policial metropolitana nord a què pertany Badalona, una trobada per analitzar una acumulació de fets que el cos català considera «preocupant» malgrat que no són investigacions excessivament complicades. Tots, o gairebé tots, els implicats en aquestes vuit agressions han sigut ja identificats i els Mossos preveuen resoldre’ls.

Després de la trobada d’aquesta tarda a Granollers, en la qual participaran els responsables de la regió, de Badalona i de la Unitat Central d’Agressions Sexuals (UCAS), està previst que la portaveu, Montse Escudé, es dirigeixi als mitjans de comunicació per fer un balanç de les mesures acordades per revertir aquesta dinàmica en les conductes sexuals d’un grup de menors.