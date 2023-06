El sindicat IAC-CATAC alerta que els educadors socials dels centres de justícia juvenil pateixen agressions verbals i físiques i que almenys quatre han necessitat atenció mèdica en l'últim any. "Ens tiren ampolles d'orina al damunt, se'ns escup, se'ns insulta", ha dit la coordinadora d'aquest sindicat al Departament de Justícia, Mireia Herrera, en una roda de premsa aquest dimecres. IAC-CATAC denunciarà les condicions laborals a Inspecció de Treball en els propers dies i també portarà la situació, que titlla d'"insostenible", a la defensora de la infància del Síndic de Greuges. El sindicat anuncia mobilitzacions el juliol, tot i que descarta convocar vaga perquè considera que, pels serveis mínims, no tindria repercussió.

Els educadors socials dels centres de justícia juvenil denuncien que es troben en una situació "límit", sobretot per la manca de professionals, la "precarització" de les condicions laborals i la violència que pateixen i que "s'està normalitzant".

"Estem patint agressions físiques, verbals, accions absolutament vexatòries. Es pega els treballadors", ha alertat Herrera en una roda de premsa a la seu del sindicat, per afegir que els professionals treballen amb "por" i "angoixa".

IAC-CATAC també avisa que falta formació dels treballadors que s'incorporen, professionals més enllà de la intervenció educativa per donar atenció terapèutica a aquells joves que la necessiten i recursos materials per dur a terme les activitats i els programes establerts.

El sindicat indica que un terç dels treballadors es troba de baixa i que la situació és especialment complicada als centres més grans i d'alta complexitat, com l'Alzina, al Vallès Occidental. Herrera ha posat com a exemple que, en aquest centre, 14 dels 16 educadors del torn de tarda són suplents; 7 dels 16 del torn de matí i 14 dels 16 del de cap de setmana.

Segons el sindicat, aquesta situació ha fet que la gran majoria de treballadors hagin marxat quan han obtingut una plaça en els processos d'oposicions o d'estabilització. La coordinadora sindical a Justícia ha advertit que els centres "s'han buidat del personal amb una trajectòria dilatada" i que "no es pot portar correctament el control de les unitats de convivència". "No hi ha personal suficient i els referents han acabat marxant", ha recalcat.

El sindicat acusa el Departament de Justícia de no tenir "voluntat real per resoldre la situació" i ha anunciat denúncies a Inspecció de Treball, que estaran vinculades a les càrregues de feina i als torns horaris i a infraestructures "absolutament insuficients".

IAC-CATAC també portarà la situació al defensor del menor, ja que els joves d'aquests centres necessiten rebre la intervenció educativa i l'atenció terapèutica "correcta", han insistit. Les denúncies es presentaran en els propers dies i també han anunciat protestes de cara al juliol.

L'organització sindical insta Justícia a prendre les mesures perquè els centres de justícia juvenil tornin a ser "llocs segurs" i a cobrir de forma immediata les places estructurals que estan pressupostades. També reclama millorar les condicions laborals i formació per als treballadors que s'incorporen i per tractar perfils complexos de joves que es troben ingressats en aquests centres.