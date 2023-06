Un incendi agrícola ha cremat prop d'uns 1.000 metres quadrats de vegetació al terme municipal de Balsareny. Els Bombers de la Generalitat han rebut l'avís a les 18.20 h d'avui de que hi havia un incendi i hi han destinat 7 dotacions terrestres. Segons ha indicat el cos a aquest diari, el foc es podria haver originat per la caiguda d'un llamp, i a 1/4 de 9 del vespre ja s'havia donat per controlat. No hi ha afectacions personals.