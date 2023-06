Interior ha ajornat el debat sobre el nou el pla especial d'incendis forestals, l'Infocat, fins la propera tardor. La decisió s'ha pres després de la mala maror que aquesta decisió ha generat entre els membres de l'Associació Professional d'Agents Rurals i les ADF de Catalunya. Ambdós col·lectius han criticat la mesura en considerar que no disposa de prou consens, és temerària i les menysté. Un dels punts més polèmics, és l'exclusió dels Agents Rurals del grup d'intervenció format pels Bombers, un fet que des del seu punt de vista fa impossible poder investigar les causes dels focs "amb garanties" perquè limita el seu accés a la zona calenta. Tot plegat a les portes d'una campanya forestal que es preveu complicada.

Per fer palès el seu malestar, les ADF i els Agents Rurals havien convocat una protesta al Parlament dimarts que ve, 13 de juny, amb el lema ‘Si deixeu cremar el territori, encendrem el parlament’. Tot i que els Agents Rurals han anul·lat aquesta mobilització, l’executiva de les ADF, en un missatge difós a través de les xarxes socials, ha assegurat que per ara “es manté el full de ruta previst”.

A banda de demanar al govern català que aturi la modificació del pla Infocat, les ADF tenen un llarg llistat de reclamacions que arrosseguen des de fa anys. Entre d’altres, reclamen un pla que respecti les funcions de suport en l’extinció de les ADF dins el grup d’intervenció, l’impuls d’un grup de vigilància, prevenció i primera intervenció en incendis forestals i el reconeixement del col·lectiu. També demanen un decret de regulació propi de les ADF, ajuts de nova inversió i la redacció de protocols de coordinació entre cossos operatius.

Els Agents Rurals se senten limitats

Un dels canvis més polèmics de la modificació de l’Infocat fa referència al grup d’intervenció, que s’encarrega de l’extinció dels incendi i coordina les actuacions dels altres membres en el lloc de l’emergència. Segons el col·lectiu, el nou document els exclou del grup, un fet que des del seu punt de vista implica que no podrien fer la primera intervenció i coordinació amb les ADF abans de l’arribada dels bombers. Aquest canvi repercutiria negativament en la investigació de les causes que "no es podria fer amb garanties".

Interior diu que no hi ha res en ferm

Fonts del departament d'Interior consultades per l’ACN van assegurar que la modificació de l'Infocat no era ferma i que era una qüestió que feia mesos que s’estava negociant amb els actors implicats, també els ADF i Agents Rurals. Alhora van defensar que l’actual Infocat ha quedat obsolet i que cal revisar-lo davant els nous incendis més ràpids i virulents que poden posar en risc la seguretat dels cossos d’extinció.

En relació a les competències, Interior va remarcar que el pla es limita a complir la llei, que "ni atorga ni treu competències a ningú", i que els Agents Rurals continuarien tenint la competència de la investigació d'incendis. Així, van dir que perquè poguessin fer aquesta feina, el coordinador operatiu del Grup d'Extinció facilitaria el seu accés a la zona calenta per garantir les mesures de protecció i seguretat

Més concretament, en el text el que es proposa és la modificació del Grup d'Intervenció (el que fa tasques d'extinció). Especifica que estarà format per Bombers i altres serveis públics d'extinció i estructures d'autoprotecció (bàsicament les ADF). Aquests últims, ca apuntar Interior, faran "accions primerenques de contenció i extinció d'incendis de vegetació i autoprotecció en situacions de necessitat urgent".