El cadàver trobat emparedat a l'habitatge de Torremolinos on la Policia Nacional buscava pistes de Sibora Gagani, l'exparella de l'home detingut per l'assassinat de la seva última parella a La Carihuela, es trobava en una bossa d'escombraries dintre d'un calaix de fusta.

La troballa va ser possible gràcies a l'ús d'un sistema de Raigs-X de la unitat de sistemes especials de la Subdelegació General de Logística i Innovació (SGLI), una màquina desplaçada des de Madrid.

Les restes estaven entre dos envans de l'habitatge on la parella va conviure al carrer García de la Serna fins a la desaparició de Sibora el 2014, segons han explicat fonts policials.

Así descubrían nuestros agentes, tras una pared, en una vivienda de #Torremolinos restos humanos que podrían corresponder con los de una mujer desaparecida en 2014



⤵⤵https://t.co/viMfZ8ugYz pic.twitter.com/grtgh9tj4z — Policía Nacional (@policia) 7 de junio de 2023

Els investigadors, que van anar a l'habitatge amb maces, van aconseguir el propòsit en la quarta inspecció de l'immoble. Un cop localitzat, es va procedir a l'aixecament del cadàver per la comitiva judicial i traslladat a l'Institut de Medicina Legal (IML), on se li realitzarà l'autòpsia i es procedirà a la identificació amb mostres d'ADN.

Fonts judicials han explicat aquest dimecres a aquest diari que la causa està sota secret i pendent de rebre el resultat de la identificació de les restes, per la qual cosa no serà fins aleshores quan es decideixi si el principal sospitós dels dos crims declararà davant del jutge que instrueix els dos casos.

Les fonts han indicat que al detingut se li ha intentat prendre declaració en seu judicial dues vegades. La primera quan va comparèixer pel crim de Paula, dia en què es va acollir al seu dret a no declarar i va ser enviat a presó investigat per assassinat. Dies després va tornar a comparèixer i sí que va parlar, encara que no ha transcendit la seva declaració per estar la investigació sota secret.