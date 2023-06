La primera jornada de Patum acaba amb dos detinguts i 11 denúncies

La primera jornada de la Patum, marcada pel passacarrers, va ser activa també pel que fa a nivell de seguretat. El dispositiu, format per diferents cossos de seguretat i també sanitaris, va estar actiu des de la tarda fins al matí d'avui, després de finalitzar un passacarrers multitudinari. Durant la jornada, hi va haver dos detinguts i es van aixecar 11 denúncies per diferents motius, entre les que destaca una per tinença d'armes.

Els Mossos d'Esquadra van aixecar 5 actes per tinença de substàncies estupefaents i 1 per armes. Paral·lelament, l'acte delictiu que més es va repetir van ser els furts de mòbil, amb un total de 6 denúncies en la primera nit de la festa. Relacionat amb aquest fet, hi va haver una persona detinguda. La segona persona detinguda va ser acusada d'atemptat a l'autoritat per enfrontar-se amb agents de la Policia Local de Berga. Pel que fa al trànsit, hi va haver 1 alcoholèmia positiva a nivell penal.

La Policia Local de Berga també va aixecar diverses denúncies durant la jornada. En aquest sentit, destaquen les quatre denúncies per realitzar necessitats biològiques a la pública, una denúncia per alteració de l'ordre públic i una altra per falta de respecte als agents de l'autoritat. Paral·lelament, també es van dur a terme dues inspeccions conjuntament amb Mossos d'Esquadra a bars i locals en les què es van aixecar actes per infraccions a la normativa local vigent.

Pel que fa les atencions sanitàries, la primera jornada de la festa berguedana per excel·lència es va saldar amb 40 assistències en total. Els membres de Creu Roja, encarregats de gestionar l'hospital de campanya de la plaça Viladomat, van dur a terme 33 assistències des de l'hospital i 5 a la mateixa via pública. Per altra banda, dues persones van haver de ser evacuades a l'Hospital Comarcal Sant Bernabé de Berga. La majoria d'atencions van ser per ferides i contusions, amb 12 i 6 intervencions respectivament. També hi va haver esquinços, patologies oculars i dues intoxicacions etíliques. A l'hospital es van fer 8 assistències, 4 de les quals per contusions i ferides.