Els Bombers han trobat el cadàver d'un home calcinat a l'interior del perímetre de l'incendi que s'ha declarat aquest migdia a Batea (Terra Alta), ja extingit. La víctima és un pagès de 76 anys de la mateixa població. Ell mateix hauria originat accidentalment l'incendi mentre efectuava unes cremes agrícoles a la seva finca. Ha estat la seva dona qui ha avisat els serveis d'emergències amb una trucada telefònica al 112. Els Mossos d'Esquadra, que ja han obert una investigació pel cas, no han trobat cap signe de violència i treballen amb la hipòtesi que hauria mort de forma accidental quan intentava controlar les flames o després d'haver patit algun problema de salut sobtat.

En les tasques d'extinció del foc, que s'ha donat per controlat aquest dijous a la tarda i que ha afectat una illa de vegetació forestal de poc més d'una hectàrea, han arribat a treballar 24 dotacions terrestres dels Bombers, 5 de les quals aèries.

El vent de marinada ha fet que les flames guanyessin intensitat ràpidament tot i que el terreny mantenia certa humitat arran de les darreres pluges.

El foc ha saltat pistes però els treballs amb línies d'aigua, les descàrregues aèries i les maniobres de foc tècnic efectuades pel Grup d'Actuacions Forestals (GRAF) dels Bombers han permès estabilitzar-lo a les dues del migdia. En les tasques d'extinció ha participat també una brigada helitransportada de bombers aragonesos. cap a tres quarts de vuit del vespre l'incendi s'ha donat per extingit. Es preveu que els Equips de Prevenció Activa Forestal (EPAF) revisin el perímetre demà per descartar punts calents.

Un cop apagada la flama, els Agents Rurals han accedit a la zona calenta per determinar les causes de l'incendi, que té com a origen probable una crema de marges agrícoles.