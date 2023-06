Mossos d'Esquadra, conjuntament amb la Policia Nacional, han desarticulat un grup criminal integrat per set persones a qui s’atribueixen almenys 27 robatoris, 23 robatoris amb força a l’interior de cases d’urbanitzacions situades en diverses localitats del Bages, l'Anoia, el Berguedà i el Solsonès, entre altres punts del país, i 4 robatoris a Santander. Els investigadors han detingut cinc homes i tres dones, d’entre 25 i 36 anys, i tots amb nombrosos antecedents.

Els investigats actuaven principalment a Catalunya, tot i que també van cometre quatre robatoris en habitatges de Santander i una temptativa de robatori a l’interior d’una casa ubicada a Bilbao. En aquest darrer cas l’Ertzaintza els va detenir després que un veí els alertés. Durant la fugida van envestir els vehicles policials i van ferir lleument un ertzaina.

La investigació es remunta a l’inici del 2023 quan els investigadors van detectar un augment dels robatoris amb força amb les mateixes característiques a l’interior de cases habitades Les primeres indagacions policials van establir una línia d’investigació centrada en un grup de persones especialitzada en aquest tipus d’activitat delictiva.

Per cometre els robatoris feien servir vehicles de lloguer, fins a set mentre va durar la investigació, amb l’objectiu de dificultar l’acció policial. Utilitzaven el mateix vehicle i només el canviaven en cas que algun veí els detectés. A més, cada un dels integrants tenia una tasca assignada per poder aconseguir els objectius finals amb èxit.

El modus operandi que utilitzaven era coincident en tots els fets: es desplaçaven amb el cotxe de lloguer a zones d’urbanitzacions per seleccionar cases aïllades o cometre els robatoris. Un cop fixat l’objectiu, es dedicaven a analitzar les diverses formes d’accés i les mesures de seguretat del domicili com càmeres a banda d’assegurar-se que no hi hagués d’altres cases properes. Les dones del grup s’encarregaven de les tasques de control i vigilància mentre que els homes cometien el robatori a l’interior de les cases pel mètode de l’escalament o amb l’ús de palanca per fracturar portes o finestres. Ja dins del domicili, el seu objectiu era sempre buscar joies, diners en efectiu, electrodomèstics i dispositius electrònics. Acostumaven a dur gorra per dificultar la seva identificació i un dels lladres portava una motxilla per emportar-se tots els objectes sostrets.

El grup criminal va actuar a poblacions de comarques d’arreu de Catalunya: Bages (Sant Fruitós de Bages, Navarcles, Sant Salvador de Guardiola i El Pont de Vilomara), Anoia (La Pobla de Claramunt, Igualada, Piera, Masquefa), Berguedà (Gironella), Solsonès (Solsona), Urgell (Agramunt), Pla d’Urgell (Ivars d’Urgell), Pla de l’Estany (Banyoles), Baix Llobregat (Collbató, Corbera de Llobregat), Conca de Barberà (Santa Coloma de Queralt), Alt Penedès (Plana de les Torres), el Lluçanès (Prats de Lluçanès), Vallès Occidental (Palau de Solità i Plegamans, Rellinars).

En un moment de la investigació, donat que la investigació va posar en relleu que el grup també actuava fora de Catalunya i que la Policia Nacional l’investigava es va establir un equip conjunt d’investigació. A l’equip conjunt també hi participava l’agregat policial de la PDI, la Policia d’Investigacions de Xile.

Aquest grup criminal es dedicava a aquesta tipologia delictiva des de feia molt de temps i actuava tant a Catalunya i com en altres punts de l’Estat espanyol. La col·laboració amb l’agregat policial de la policia xilena i amb la Policia Nacional ha estat molt intensa i productiva durant tota la investigació, fet que ha permès relacionar amb la investigació els fets que es van cometre a la resta de l’Estat.

El seguiment dels integrants del grup organitzat va permetre la detenció in fraganti de tres dels lladres després d’haver entrat a robar en dues cases unifamiliars de Sant Fruitós de Bages. Durant la detenció un dels integrants es va donar a la fugida i se’l va detenir després d’un seguiment a peu camp a través.

Després d’aquesta detenció es va continuar amb l’explotació de la investigació. El 24 de maig es van dur a terme entrades i escorcoll en sis domicilis dels investigats a les poblacions de Blanes, Barcelona, Badalona i Hospitalet de Llobregat. Durant les entrades es van intervenir diversos objectes i documentació que relacionava els investigats amb els robatoris i es van detenir a tres integrants més del grup. Els detinguts van passar a disposició judicial i el jutge va decretar el seu ingrés a presó per a set dels arrestats.

Durant la investigació els agents han pogut determinar que el grup havia enviat prop de 50.000 euros via empreses d’enviaments de diners a Xile.