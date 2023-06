Els Mossos d'Esquadra han detingut 25 persones durant el dispositiu en contra del grup radical Casuals, vinculat al Futbol Club Barcelona. L'operatiu segueix en marxa i no es descarten més arrestos. Fins ara s'han fet 17 entrades i escorcolls a domicilis i locals de Barcelona i l'àrea metropolitana, com L'Hospitalet de Llobregat, Cornellà de Llobregat i Vallirana. L'operatiu ha arrencat a les 06.20 del matí d'aquest divendres. Entre els delictes que la policia atribueix als arrestats de la secció més violenta dels Casuals hi ha els d'homicidi, desordres públics, segrest, tinença d'armes, contra la salut pública, extorsió, pertinença a organització criminal i altres delictes connexos.

Fins ara, els Mossos d'Esquadra han dut a terme 25 detencions i 17 entrades i perquisicions a diferents municipis, principalment a Barcelona i àrea Metropolitana, on s'ha intervingut cinc armes de foc, diverses armes blanques, marihuana, 180.000 euros i altres objectes d'interès per a la investigació. Concretament, a les diferents entrades s'ha intervingut una arma de foc llarga i quatre de curtes; diverses armes blanques com ganivets, catanes, i matxets; altres armes prohibides i armilles antitrets. En relació amb substàncies estupefaents, s'ha intervingut principalment marihuana i anabolitzants. Així mateix, a dos domicilis s'han desmantellat dues plantacions interiors d'unes 300 plantes cada una. També s'han intervingut uns 180.000 euros en metàl·lic, rellotges i vehicles d'alta gamma de procedència presumptament il·lícita i diversos dispositius electrònics. Les intervencions s'han situat als municipis de Barcelona, Viladecans, Gavà, el Prat de Llobregat, Castelldefells, Torrelles de Llobregat, Sant Pere Sacarrera, Sant Quintí de Mediona, Sitges, Corbera de Llobregat, Barberà del Vallès, Sabadell, Cunit, Girona, Vallirana, Hospitalet de Llobregat, Montcada i Reixach, Sant Joan d'Espí, Sant Pere de Ribes, Castellbisbal, Olesa de Bones Valls i Hostalets de Pierola. Investigació oberta Segons han explicat els Mossos d'Esquadra, l'inici de la investigació se situa en l'assalt violent a un bar de Cornellà de Llobregat freqüentat per seguidors radicals del R.C.D. Espanyol el mes de novembre passat, on van resultar ferides diverses persones. Arran dels fets, la Comissaria General d'Informació va assumir les primeres gestions, a través de les quals es van identificar sis persones presumptament relacionades amb l'agressió. A conseqüència de la investigació es va comprovar que les mateixes persones que havien participat en l'agressió presumptament formaven part d'una organització criminal "estructurada i amb un marcat lideratge", assentada en territori català, emparats sota el nom de Casuals, la facció més violenta dels Boixos Nois, el grup d'animació radical del F.C. Barcelona. La investigació ha durat nou mesos i, segons el cos policial, s'han obtingut "indicis suficients" per atribuir-los delictes d'homicidi, segrest, cultiu i tràfic de marihuana, amenaces, lesions, extorsió, desordres públics en l'àmbit de l'esport i organització criminal. Entre els detinguts es troben alguns dels líders i lloctinents de l'organització criminal, a banda d'altres persones que participarien de les activitats criminals amb diferents responsabilitats i tasques. Els detinguts han estat traslladats a diferents comissaries i es preveu que passin a disposició durant les properes hores o dies. La investigació, que continua oberta, està tutelada pel jutjat d'instrucció número 12 de Barcelona, tot i que va originar-se en un jutjat de Cornellà. Es tracta d'un operatiu conjunt de la Unitat Central d'Extremismes Violents de la Comissaria General d'Informació i la Unitat Central de Segrestos i Extorsions de la Comissaria General d'Investigació Criminal. Els Mossos d'Esquadra no descarten més detencions.