La pluja que cau aquest migdia a la Catalunya central ha afectat sobretot Montserrat, on s'ha produït una important torrentada d'aigua, pedres i branques prop de l'hotel del recinte de l'abadia. L'avís ha tingut lloc a les 13.57 hores, i fins al lloc dels fets s'hi han desplaçat dues dotacions dels Bombers de la Generalitat, que no han detectat, en la seva primera valoració, cap afectació estructural als edificis. Tanmateix, preventivament han evacuat l'hotel, tot i que no hi ha hagut cap ferit.