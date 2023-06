Quasi 600 persones vetllen per assegurar la celebració de la Patum amb normalitat

Gairebé 600 persones de diversos cossos policials vetllen per la seguretat de la festa durant els 5 dies de celebració i ho fan de manera totalment coordinada també amb els professionals sanitaris. Així, el dispositiu d'enguany reforça el de l'any anterior amb algunes petites novetats i es converteix en el més gran de la història. Hi treballen 18 agents de la Policia Local de Berga, 361 dels Mossos i unes 200 persones de seguretat privada. Pel que fa a l'àmbit sanitari també hi ha una trentena de persones a l'hospital de campanya de Creu Roja cada dia de la festa.

El dispositiu es coordina des de la comissaria de la Policia Local de Berga, on hi ha el punt de reunió dels diferents cossos per poder treballar conjuntament de manera eficient. Un dels elements clau són els membres de seguretat privada de l'empresa Protecta. "Portem més d'un mes preparant-ho. Cada setmana hem fet una reunió amb tots els cossos", explica el seu responsable, Daniel Constans. Entre les seves tasques hi ha la de protegir els músics durant el passacarrers. "Els acompanyem durant tot el trajecte perquè puguin tocar i que la gent pugui ballar i passar-s'ho bé. Nosaltres, de fet, també ballem amb ells", apunta Constans. Els Mossos d'Esquadra són presents des de diversos fronts. Des de l'atenció a peu de carrer, a la vigilància de paisà, controls de trànsit i, també control a nivell aeri i de subsòl. "El dispositiu dura una mica més de cinc dies i cada dia ens adaptem en funció dels actes que es celebren i de l’espai on es desenvolupen", explica el responsable, Francesc Hernández. Sobre la seguretat en la Patum, el mossos assegura que "en els darrers anys és una festa que ha evolucionat molt en positiu pel que fa a la seguretat" i que tot i que "tot i que sempre hi pot haver alguna baralla o algun furt, en el seu conjunt podem dir que és una festa tranquil·la". A nivell sanitari, la Creu Roja gestiona l'hospital de campanya de la plaça Viladomat, en col·laboració amb el SEM. En aquest sentit, la col·laboració ha anat millorant amb els anys i s'exemplifica en el fet que s'ha fet possible que les trucades al 112 o al 061 relacionades amb la Patum es puguin derivar directament a l'hospital de campanya. "Després d'un salt de plens es poden acumular unes 20 o 30 persones que necessiten assistència", explica el responsable de Creu Roja, Robert Cazorla. Una de les novetats d'enguany a nivell sanitari és la presència de professionals a la plaça durant el passacarrers per si s'ha de fer alguna actuació d'urgència.