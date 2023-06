Un tauró tigre va matar aquest dijous un ciutadà rus de 24 anys a la ciutat egípcia de Hurghada, a la riba del mar Roig. Les autoritats han decretat la prohibició de bany, busseig i altres esports aquàtics durant dos dies entre Gouna i la badia de Soma. També investiguen l’incident, segons va indicar el Ministeri de Medi Ambient d’Egipte en un comunicat. No és el primer atac mortal d’un esqual a la zona.

Hurgadha, com tota la costa egípcia del mar Roig, és un dels llocs més reconeguts del món per a la pràctica del busseig. En aquest sentit, el ministre de medi ambient, Yasmine Fouad, ha instat els residents i els turistes a complir les normes de les autoritats, que també han explorat les aigües del perímetre per assegurar la zona, per «garantir la seguretat pròpia».

Com va passar amb la víctima del 2022, els turistes van gravar l’atac del tauró d’aquest dijous i les imatges circulen per les xarxes socials. En el vídeo es veu el turista rus nedant i, de sobte, un tauró l’ataca diverses vegades i tenyeix de sang la zona de bany.

Els atacs d’esquals a Egipte generalment es produeixen durant la temporada d’aparellament i posada d’ous, segons un informe de l’Associació de Conservació i Protecció Ambiental de Hurghada. Fa tres anys, s’hi va produir un altre sinistre. Un nen ucraïnès va perdre un braç i un guia egipci, la cama, assenyala l’organització.