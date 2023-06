Els Bombers de la Generalitat treballen amb 6 dotacions terrestres en l'incendi d'un paller a una finca del Calaf. Acumulades a dins hi ha unes 300 bales de palla. L'avís s'ha rebut a les 17.35 h al Carrer Doctor Fleming. Encara si està treballant.

No hi ha cap persona ferida i encara es desconeixen les causes del foc.