Un foc ha cremat avui a la tarda a Marganell a prop de Montserrat. L'avís s'ha rebut a les 15.20 h per un incendi de vegetació originat al Casot de Marganell. Els Bombers que hi han anat amb 8 dotacions han col·laborat amb agents d'ADF. Finalment, però, només n'han intervingut 6, ja que el foc s'ha autoapagat per la pluja i s'han fet tasques de revisió.