Les fortes pluges han fet créixer tant la riera d'Òdena a l'alçada del tanatori de la funerària Anoia, a Vilanova del Camí que la força de l'aigua s'ha endut un vehicle que estava estacionat al carrer. Els bombers han rebut l'avís quan passaven 7 minuts de 2/4 de 7 de la tarda.

Fins al lloc dels fets s'hi han desplaçat 5 dotacions, tot i que només n'han treballat 3. La riera s'ha desbordat a l'alçada. Amb la col·laboració del grup de submarinistes dels GRAE, Bombers de la Generalitat han retirat el vehicle de la riera. A dins el cotxe no hi havia ningú i no hi ha hagut cap persona ferida.

Un arbre cau per la pluja a Santa Margarida de Montbui

Les pluges torrencials de la tarda han provocat la caiguda d'un arbre a la plaça Europa de Santa Margarida de Montbui. Sortosament, tampoc s'han de lamentar afectacions personals, però si materials. L'arbre ha causat danys en dos vehicles que hi havia aparcats a la plaça.

Igualada també ha patit els efectes de l'aigua

El Servei d'intervenció Especialitzada SIE Catalunya Central al carrer de Milà i Fontanals s'ha inundat a les 7 de la tarda. Els bombers hi han anat amb set dotacions i han estat més d'una hora treballant per treure l'aigua de dins de l'edifici. En aquest accident tampoc hi ha hagut cap persona ferida.