Un home va resultar ferit la matinada de dilluns en una atracció de fira instal·lada els dies de Patum a Berga. Però dilluns, cap dels serveis que va intervenir va saber explicar els interrogants del cas i com havia evolucionat. A hores d'ara se sap que aquest jove no estava en estat crític -tot i que molts mitjans van acabar seguint una primera informació de Mossos que així ho deia a primera hora del matí, i que va marxar de l'Hospital de Berga, on va ser atès a urgències, a 2/4 de 8 del matí, sense el vist-i-plau mèdic, però amb una alta voluntària. Aquesta persona ferida s'escapava d'una discussió i va intentar passar per sobre d'unes vies d'una atracció situada en aquest punt, i que estava aturada des de primera hora del vespre anterior a causa de la pluja.

El relat que avui pot explicar Regió7 és que aquesta persona va ser atesa a 2/4 de 5 del matí per Creu Roja -que dilluns no ha volgut explicar la seva intervenció-, que els Mossos i els serveis mèdics que van actuar al lloc dels fets se'l van trobar en estat d'inconsciència i amb una ferida al cap fruit d'un impacte contra el terra, i que es va despertar de la seva inconsciència en el trasllat amb l'ambulància del passeig de la indústria, on va tenir lloc l'accident, fins a l'Hospital de Berga. A part de les lesions del cop i la caiguda, aquesta persona tenia un índex alt d'alcoholèmia en el moment de l'atenció. L'Hospital de Berga ahir va assegurar a aquest diari que no havien atès ni ingressat aquesta persona accidentada al Passeig de la Indústria. Avui, repassant els ingressos a urgències, han admès que sí que el van atendre i han argumentat que "no era un ferit crític", circumstància que Salut diu que els hauria conduït a l'error en la informació. Va ingressar a 1/4 de 6 a l'Hospital. Els serveis mèdics de l'hospital volien tenir el pacient en observació més hores, per controlar la seva evolució, ja que havia tingut un període d'inconsciència després de caure, però es tracta d'una persona major d'edat que va exigir poder marxar. L'Hospital sí que el van intentar retenir per curar-li la ferida que es va fer al cap. En la primera informació semblava que aquesta persona s'havia enfilat a una certa alçada en aquesta instal·lació de fira, però quan va recuperar la consciència el mateix pacient va poder explicar als equips sanitaris que estava intentant traspassar unes vies a la zona baixa, a una alçada no superior a 1,5 metres.