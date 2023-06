Nerea Sanfe, reportera valenciana del programa APM?, ha denunciat públicament a través de les seves xarxes socials l'assetjament i la difamació que està patint per part d'un excompany de treball. La popular col·laboradora de TV3 es troba immersa en una situació extremadament complicada, on un individu anònim ha emprès una campanya d'atacs i calúmnies en contra seva.

Sota la idea de "ja m'he callat prou", Nerea Sanfe ha revelat la difícil situació que travessa, enfrontant-se a un excompany de treball del qual no ha revelat la identitat. Segons les seves declaracions, aquesta persona ha creat perfils falsos a les xarxes socials per llançar comentaris ofensius i despectius cap a ella.

La presentadora de l'APM? de TV3 ha compartit el seu testimoni a les xarxes socials, explicant: "Fa uns mesos vaig rebre comentaris desafortunats d'un compte fals (@cansalamagreta), fins i tot mencionant els meus pares, i també critica altres companys de professió". A més, Nerea ha denunciat l'aparició d'un altre compte fals recent (@talents_lamina), que continua amb els atacs i els missatges ofensius. Segons ha afirmat, tots dos comptes pertanyen a la mateixa persona que va treballar amb ella a la televisió pública valenciana, À Punt.

Bon dia. També vull deixar-ho ací. Ja m’he callat prou. Una cosa és tindre hate i que no t’agrade el que faig i un altra és que un ex-company es dedique a crear perfils falsos per parlar sobre mi. PROU! pic.twitter.com/tvE7OaQYGr — Nerea (@SanfeNerea) 13 de junio de 2023

Missatges difamatoris

La presentadora ha revelat alguns dels missatges difamatoris que ha rebut per part del seu excompany, qui l'ha etiquetat com a fracassada en tots els seus intents a la televisió, acusant-la d'haver tingut un paper lamentable en altres programes i assegurant que la seva participació a l'APM? de TV3 va ser fruit de favoritismes i col·locacions forçades. A més, l'ha menystingut com a una simple "influencer que només promociona bijuteria de plàstic".

Davant d'aquesta situació, Nerea Sanfe ha instat els seus seguidors a denunciar i bloquejar el compte de l'assetjador, amb l'objectiu de dificultar les seves accions en el futur. "Així tindrà més feina la propera vegada", ha afirmat determinada la presentadora.