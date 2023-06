Els Mossos d'Esquadra van localitzar una plantació indoor de marihuana amb un total de 1.420 plantes a la zona del Poal, a Manresa. Per aquests fets, aquest dilluns van detenir un home de 41 anys per un delicte contra la salut pública i un altre per defraudació de fluid elèctric.

La investigació va començar a principis de juny, quan el cos policial va tenir sospites que hi podria haver una plantació de marihuana en aquesta casa del Poal perquè s'hi havia detectat un elevat consum d'electricitat. Després de diverses indagacions, aquest dilluns van dur a terme l'entrada i perquisició de l'immoble. Allà hi van descobrir les 1.420 plantes distribuïdes en dues estances de la casa, la llum punxada i diversos estris necessaris pel cultiu de marihuana com ventiladors o focus, entre altres. L'home passarà a disposició judicial en les properes hores.