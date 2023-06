Ensurt a Berga per l'incendi d'un cotxe en ple passeig de la Pau. Els fets han tingut lloc a 3/4 de 12 del matí. Per causes que es desconeixen, el motor del vehicle ha començat a cremar quan el seu propietari es trobava fora.

En l'extinció del foc, que a les 11.56 h ja estava apagat, hi han participat dues dotacions dels Bombers. El cos de seguretat explica que no hi ha hagut danys personals ni materials, ja que el cotxe estava aïllat i no ha afectat a altres vehicles.