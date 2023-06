Mossos d'Esquadra de la comissaria d'Igualada van detenir el 13 de juny un home de 37 anys, com a presumpte autor d'un robatori amb intimidació, dos delictes de furt i un delicte de danys. L'home és un dels pressuptes autors de robatoris a l'Anoia, alguns dels quals van fer-se seguint el sistema "punxarodes", que consisteix a alertar les víctimes d'una roda punxada i sostreure-li els diners en el moment d'ajudar-la.

El primer fet es va produir el 20 de març, a Igualada, quan un treballador va sortir de l'empresa on treballa, per ingressar diners al banc. En el moment d'agafar el cotxe va veure que tenia una roda punxada. Mentre mirava que havia passat un home se li va acostar per darrere i li va sostreure el necesser on portava els diners. La víctima va seguir el lladre, però aquest va pujar ràpidament en un vehicle on l'esperava una altra persona, i va fugir.

El 12 de maig es va produir un altre fet amb el mateix mètode a Igualada. Una dona va sortir de l'empresa per ingressar diners al banc i mentre conduïa un home li va dir que tenia una roda punxada. La dona va baixar del vehicle per comprovar l'estat de la roda i en aquell moment l'home va obrir la porta de l'acompanyant i li va sostreure la bossa de mà on portava els diners.

Durant la investigació els mossos van esbrinar que els autors dels dos fets eren els mateixos i sempre utilitzaven un mètode similar, preferentment el "punxarodes": els lladres alerten a les seves víctimes dient-los que han punxat una roda i s'ofereixen per ajudar-los, quan el vehicle de la víctima s'atura és quan cometen el robatori. Dies abans del robatori els autors seguien a les víctimes per saber quins moviments farien, d'aquesta manera sabien el moment exacte per poder actuar.

El passat dimarts els mossos van localitzar i detenir un dels presumptes autors a Gavà. La investigació continua oberta per tal de localitzar els altres autors.

D'altra banda, també s'ha relacionat el detingut amb un furt comès el passat 21 d'abril a Santa Margarida de Montbui (Anoia), on va sostreure els diners de la víctima quan aquest els acabava de treure del banc.

Entre els tres fets va arribar a sostreure 19.800 euros.

El detingut va passar l'endemà a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Gavà.