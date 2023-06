La Policia Local de Manresa ha celebrat aquest divendres el seu dia de celebració. En un acte dut a terme al Palau Firal de Manresa, el cos municipal ha condecorat a una vintena d'agents i ha posat en valor la seva tasca. En els discursos, el cap de la Policia Local, Miquel Martínez, ha destacat l'orgull que sent per la policia i pel seu servei a la ciutadania i ha assenyalat els reptes que hi ha en el futur com per exemple un reforç del cos o la reducció de l'incivisme, una de les principals problemàtiques actuals a la ciutat.

L'acte ha començat amb la presentació del parc mòbil, amb alguns dels vehicles renovats de la flota, i la tradicional formació de la plantilla amb l'arribada de l'alcalde de Manresa en funcions, Marc Aloy i el regidor de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil en funcions, Joan Calmet. Posteriorment, s'ha celebrat l'acte institucional a l'interior del Palau Firal, en què hi ha participat també la metgessa especialista en emergències extra-hospitalàries d’Althaia, Susana Simó, que ha parlat sobre la importància del treball en equip entre policies i sanitaris en emergències sanitàries. Miquel Martínez ha engegat el seu discurs posant en valor la feina de la Policia Local, de la qual assegura que ens n'hem de sentir orgullosos, i ha recordat algunes de les actuacions que el cos municipal ha dut a terme per salvar vides. Martínez també ha destacat el fet que s'hagi reduit el número de queixes al cos. Pel que fa als reptes que queden per endavant, el cap de la Policia Local ha recordat la necessitat d'ampliar el nombre d'agents, tot i que entén la dificultat que comporta i també ha volgut destacar l'incivisme. "Fem tot el que la llei ens permet, pero no ens en sortim", ha assegurat. El regidor Calmet també ha apuntat a la problemàtica de l'incivisme, "que sovint es barreja amb la inseguretat" i ha apuntat que en aquest sentit, Manresa no és una ciutat insegura a nivell delictiu. Per la seva banda, l'alcalde Aloy ha reconegut la necessitat d'incrementar el nombre d'agents i, per aquest motiu, ha explicat que properament es farà una nova convocatòria per incoporar-ne 6 de nous al cos. Durant l'acte també s'han entregat 20 mencions honorífiques a 20 agents de la Policia Local de Manresa per reconèixer la seva feina en tasques com l'incendi del Pont de Vilomara o un episodi de robatori una nau dels Dolors, que va donar lloc a una investigació posterior dels Mossos d’Esquadra que va permetre la resolució de diversos robatoris anteriors. També van ser guardonats agents dels Mossos d'Esquadra i de Protecció Civil