La Policia Local d'Igualada ha detingut un home de 46 anys per haver cremat presumptament fins a sis contenidors. Com a conseqüència del foc, també hi ha hagut danys a un vehicle i a les façanes de dos edificis. Els fets han passat aquest diumenge a la matinada després que la policia rebés un avís a les 6.30 h per la crema de contenidors en diferents carrers de la ciutat. Un dispositiu conjunt format per Mossos i Policia Local es va posar en marxa i al cap de mitja hora, efectius de la Policia Local van detenir el sospitós, un home de 46 anys, que hauria acabat d'encendre un contenidor al carrer de Cardenal Vives, just on el van localitzar. També es van activar els Bombers.

Els contenidors cremats estaven al carrer de la Soledat, al carrer de Marcel·lí Champagnat, al carrer de Sant Carles i al carrer de Cardenal Vives. L'Ajuntament d’Igualada també valorarà els danys ocasionats per aquests fets i en reclamarà el cost. Està previst que properament el servei de neteja els substitueixi per uns de nous un cop hagi finalitzat l'atestat policial. Un cop acabat l’atestat policial el servei de neteja de la ciutat farà el recanvi immediat dels contenidors per tal de restablir el servei de recollida de deixalles amb total normalitat.