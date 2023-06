S’acosta la revetlla de Sant Joan i això és sinònim de festa i moviments amb cotxe amunt i avall. Una vegada més, el Servei Català de Trànsit (SCT), en coordinació amb els Mossos d’Esquadra, té prevista una campanya intensiva de controls per combatre la conducció sota els efectes de les drogues i l’alcohol, tant en les carreteres com en zones urbanes. Les xifres del 2022 desempaten el debat sobre la necessitat d’aquesta vigilància: 173 denúncies diàries per anar al volant begut o drogat.

La campanya ha començat aquest dilluns i acabarà diumenge, 25 de juny. Els controls es realitzaran de manera aleatòria a tot el territori i a qualsevol hora del dia. En els mateixos set dies de l’any passat es van detectar i van denunciar 955 positius en alcoholèmia, 161 dels quals van ser penals. Del total de proves realitzades (14.422), el 6,6% van fer saltar els ploms de la màquina. També es van produir 259 positius indiciaris en estupefaents, un 51% del total de drogotests practicats. Causes de la sinistralitat El 2022, recorda Trànsit en un comunicat, l’alcohol i les drogues van suposar el 6,1% del total dels factors concurrents dels sinistres de trànsit amb víctimes en vies interurbanes. Els Mossos d’Esquadra, a més, van detectar 11.702 conductors amb alcoholèmies penals (superiors a 0,6 mg/l), un 52,3% més que el 2019. En els delictes de trànsit registrats l’any passat n’hi va haver 685 de denunciats penalment per conduir sota els efectes de les drogues (soles o combinades amb alcohol), una xifra que gairebé s’ha duplicat respecte a abans de la pandèmia. Més de la meitat dels delictes de trànsit comesos el 2022, un total de 23.715, segons dades de l’SCT, es van produir per conduir sota els efectes de l’alcohol o les drogues.