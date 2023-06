Un jove de 18 anys ha estat detingut la matinada d'aquest dilluns a Manresa per robar 4 patinets elèctrics de la botiga Miró situada al carrer Guimerà. L'home, després de trencar l'aparador i endur-se els vehicles, va ser enxampat pels Mossos en un carreró sense sortida del carrer Circumval·lació.

Els Mossos d'Esquadra van rebre un avísde la central d'alarmes de l'establiment al voltant de 3/4 de 4 que informava que les càmeres veien a una persona de la botiga. Un cop van arribar els agents, van veure que l'aparador estava trencat i que hi havia restes de sang, però no hi havia ningú a l'interior de l'establiment. A prop de la botiga, concretament al carrer Circumval·lació, van veure els 4 patinets elèctrics lligats entre ells situats al costat d'un contenidor. Llavors van fer una recerca per la zona i, en un carreró sense sortida del mateix carrer, van veure un jove amb ferides a les mans que coincidia amb la descripció de l'home enregistrat per la càmera de seguretat de la botiga. Els Mossos el van detenir per un delicte de robatori amb força.