L’associació Defensor del Pacient ha demanat a la Fiscalia Superior de Madrid que obri una investigació sobre l’empresa que el passat dia 13 va obligar els seus teleoperadors a seguir treballar al costat del cadàver d’una companya que va morir de forma inesperada en el seu lloc de treball.

En un comunicat, l’associació presidida per Carmen Flores traslladaba a la fiscal superior de Madrid, María Pilar Rodríguez, els fets ocorreguts a les instal·lacions de Grup Konecta BTO ubicades al carrer de San Romualdo, a San Blas-Canillejas.

Segons denuncien els sindicats CGT i UGT el 13 de juny l’empleada, de nom Inmaculada, va morir mentre exercia les seves funcions en el lloc de treball. L’empresa, segons han denunciat, va obligar la resta d’empleats a seguir atenent trucades en tractar-se d’un servei essencial «com si de robots en lloc de persones es tractés».

«Tirada a terra»

«L’Inma no estava sola, la plataforma bullia com qualsevol altre dia i a poc a poc tots i totes es van sumir en el desconcert. En conèixer la notícia a través de missatges de Whatsapp no donàvem crèdit. «Està tirada a terra i nosaltres agafant trucades» «Esteu agafant trucades?» «Sí, ens diuen que continuem agafant trucades», han explicat.

En aquest sentit, les organitzacions sindicals han censurat que, en lloc d’enviar el personal a treballar a casa seva, se’ls va obligar a treballar «més de dues hores amb la companya de cos present». Després del succés, a més de traslladar el seu condol, els sindicats han exigit a l’empresa «un protocol d’actuació en cas de mort en lloc de treball», una cosa que no estava contemplada fins al moment.

Des de l’associació el Defensor del Pacient han recalcat que es tracta d’uns fets «gravíssims» i «un delicte impronunciable». En aquest sentit, han posat en valor el «dany psicològic difícil d’oblidar» per «la mala actuació dels que podien evitar-ho» per reclamar una investigació d’ofici.