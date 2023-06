«Hem fet feina de proximitat amb tothom que ha volgut»

Cristina Manresa (Barcelona. 1968) tancarà el proper 1 de juliol la seva etapa com a cap de la Regió Policial Central dels Mossos d’Esquadra després d’aproximadament dos anys i mig. Manresa passarà a dirigir l’Escola de Policia de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya i el seu relleu l’agafarà Alícia Moriana. La comissària ha fet un balanç de la seva etapa al capdavant de la regió.

Després de 2 anys i mig deixarà la regió central dels Mossos. Com es pren aquest canvi?

Doncs amb alegria, perquè és un nou repte, i amb certa tristesa, perquè marxo d'aquí, i aquí s‘hi està molt bé. La gent és molt maca, molt professional i el territori és meravellós.

I la traslladen a l’Escola de Policia. Perquè creu que la destinen allà?

Als Mossos es van fent canvis i ho han decidit així. Jo ja havia estat instructora de l’Escola de Policia fa molts anys, però ara hi tornaré com a directora de l'escola. És com tancar el cercle.

Li agrada o hagués preferit continuar com a cap d’alguna comissaria?

A mi m'ha agradat molt estar al territori, estar en contacte amb el ciutadà i amb l'operativa. També és veritat que vaig estar a la regió metropolitana sud, vaig estar molts anys a la metropolitana nord i ara he estat a la central. Provar una cosa diferent, que no sigui l'operativa, doncs també està bé. Al final aprens allà on ets.

I hi arribarà en un moment en què s’està apostant per ampliar el nombre d’agents dels Mossos? Vostè que has dirigit més d’una comissaria. Falten agents?

Aquí a la Catalunya Central, amb l’arribada de les dues últimes promocions, la veritat és que ens vam reforçar molt bé. Les comissaries estan prou bé de personal, però sempre són benvinguts més policies. Això et permet fer més coses o ampliar serveis. A la regió central potser no hi ha tanta població com en una metropolitana, però sí que el territori és molt extens. Si tens més gent, pots treballar millor la proximitat amb la ciutadania, que aquí és molt agraïda.

Hi falten dones?

Aquí a la regió central som un 25%. Som una policia moderna, diversa, i jo crec que les dones afegim una altra mirada, no diferent sinó complementària i també representem allò que es troba en el mateix territori. A més també hi ha moltes dones en llocs de responsabilitat aquí a la regió central.

Quines diferències destaca de l’experiència a la regió central respecte a les metropolitanes?

Aquí es treballa amb molta planificació, pots fer molta pedagogia, explicar-li a la població la teva feina i també fer-la corresponsable. També ens ha permès treballar molt en xarxes amb altres cossos i entitats. En canvi, a les metropolitanes hi ha molt volum de tot i tothom té com molta pressa. En aquest sentit jo he guanyat molt en tranquil·litat. Aquí la gent també és molt vocacional i molt apassionada.

Quan va arribar va dir que volia una policia més propera amb la ciutadania. Ho ha aconseguit?

Jo crec que som molt propers. Per exemple amb el mètode que vam crear, el mètode Manresa, som una policia de proximitat i fins i tot ens acostem, si cal, al delinqüent. Hem anat a buscar aquells multireincidents que, sobretot aquí a Manresa, feien molts robatoris violents, i els hem dit que això no podia seguir així, que han de sortir del carrer. Hem contactat amb Althaia, amb centres de formació, amb el SOC i els hem tret del que seria la delinqüència. Aleshores, sí, jo crec que hem fet una feina de proximitat amb tothom que ha volgut i amb tothom que ens pot ajudar.

La regió central és segura?

Sí, amb majúscules. Passen coses, però penso que estem en un moment en què delictes com els robatoris a domicilis o les estrebades els tenim bastant minimitzats. Hem baixat també les estafes al carrer i els robatoris violents a comerços. Crec que ara la regió està tranquil·la i ha de continuar així.

Quines han sigut les principals problemàtiques a la regió a nivell policial?

Per exemple, les estafes, especialment a la gent gran. Hem fet molta formació a les escoles i també amb les associacions de veïns i centres cívics per evitar que hi hagi més estafes, però poca cosa més podem fer. Després els furts i els robatoris interior de domicili. Pel que fa a les plantacions de marihuana hi ha d’haver una legislació més dura contra aquestes plantacions. Nosaltres el que podem fer és detectar-les i neutralitzar-les.