Els Bombers de Barcelona van rescatar aquest diumenge una gran serp d'un arbre al carrer de Felipe de Pau al barri de Les Corts de Barcelona.

🐍🌳 Hem col·laborat amb l'@apaecatalunya i @GUBBarcelona per rescatar una serp de grans dimensions d'un arbre al carrer de Felipe de Paz, 32.



🚒 S'han requerit 5 vehicles de #BombersBCN, incloent una autoescala.



✅ La protectora d'animals exòtics es farà càrrec de l'animal. pic.twitter.com/8pewXB0ZwD — Bombers Barcelona (@BCN_Bombers) 18 de junio de 2023

L'Associació Protectora d'Animals Exòtics de Catalunya (Apaec) s'encarregarà de l'animal, han explicat els Bombers en un tuit. L'entitat ha fet una altra piulada en què han lamentat que encara hi ha molt per fer per "prohibir la tinança d'aquesta classe d'animals".

Ha sido un placer contar con un equipo tan bonito como lo es el de @BCN_Bombers y @GUBBarcelona para poder rescatar a esta señora serpiente.



Queda mucho por hacer para que la tenencia de estos animales quede prohibida https://t.co/PT83acw4Zf — APAEC (@apaecatalunya) 18 de junio de 2023

Han fet falta cinc vehicles dels Bombers i la col·laboració de l'Apaec i la Guàrdia Urbana.