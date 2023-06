Els Mossos d’Esquadra van detenir el passat dijous dos homes per quinze robatoris amb força en domicilis d’arreu de Catalunya, sobretot a la Catalunya Central. Els van arrestar a Cerdanyola, quan estaven a punt de cometre un robatori. La investigació va començar el passat mes de febrer arran d’una sèrie de robatoris a la comarca de l’Anoia. El grup, format per quatre persones, actuava al matí i en blocs de pisos amb fàcil accés per carretera, el que els facilitava una fugida ràpida. Posaven marcadors entre la porta i el marc. Un o dos dies després tornaven a l’edifici i si el marcador no havia caigut accedien a l’immoble. Forçaven els panys de les portes amb dos mètodes: el ‘bumping’ o el ‘bec de lloro’.

El primer és una tècnica que consisteix en l’obertura dels cilindres de forma neta mitjançant la percussió dels pistons amb claus, rossinyols, filferro prim o fil de llana. L’altre mètode consisteix a arrencar amb força el bombí del pany de la porta i girar les voltes de clau amb un tornavís. El grup va cometre robatoris a les poblacions d’Igualada, Manresa, Berga, Terrassa, Martorell i Cerdanyola del Vallès. Robaven joies, diners i objectes de valor que venien al mercat il·legal. Dijous passat, els Mossos van detenir dos dels membres del grup a Cerdanyola del Vallès, quan anaven a cometre un robatori en un domicili. L’endemà van realitzar entrades als domicilis dels detinguts, on es van localitzar diversos objectes sostrets i joies, així com eines i estris per poder cometre robatoris. La investigació continua oberta per tal de localitzar els altres components del grup. Els detinguts, de 48 i 42 anys, van passar el 17 de juny a disposició del jutjat d’instrucció en funcions de guàrdia d’Igualada, que va acordar la presó provisional comunicada i sense fiança pels delictes de robatori en casa habitada i pertinença a banda organitzada.