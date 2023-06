Els Bombers han desactivat el dispositiu de recerca de la dona arrossegada per la riuada a Ullastrell (Vallès Occidental) ara fa una setmana en el marc d'una intensa tempesta que va provocar la crescuda sobtada de les rieres de la zona. La dona viatjava a bord d'un vehicle 4x4 que es va endur l'aigua, i dins del qual va aparèixer un home mort.

Durant tota la setmana el cos d'emergències ha estat buscant per terra, aigua i aire, però la recerca ha estat infructuosa. El dispositiu estava liderat pels Bombers, de tal manera que la resta de cossos d'emergència també aturen la cerca. En cas que apareguessin nous indicis del lloc on podria ser el cos no es descarta tornar a activar-la.