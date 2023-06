Un incendi ha generat un ensurt a una fàbrica del carrer Indústria de Sant Esteve Sesrovires. Els Bombers han rebut un avís a les 5 de la tarda que s'havia incendiat el sostre d'una nau industrial del polígon. Un cop allà, han comprovat que el que cremava eren unes plaques solars situades al sostre, concretament una vintena.

L'incendi ha obligat a desallotjar els treballadors per seguretat, tot i que un cop s'ha extingit el foc i s'ha comprovat que no hi havia afectacions al sostre, s'ha pogut reprendre l'activitat amb normalitat. Hi han treballat 7 dotacions dels Bombers.