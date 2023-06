Un incendi originat en un aparcament comunitari ha obligat a desallotjar 35 veïns dels edificis del número 21 i 23 del carrer de Monturiol de Sant Fruitós de Bages. Bombers va rebre l'avís a les 21.11 h d'aquest dilluns en què van ser alertats que cremaven 4 turismes i 2 motocicletes del garatge del número 21.

En total, 35 persones van ser desallotjades dels habitatges com a mesura preventiva. El foc va ser extingit poc abans de les 24 h i, un cop els serveis d'emergències van revisar l'edifici, van comprobar com els baixants d'aigua del número 23 havien quedat afectats.

Cremen 4 turismes i 2 motocicletes en un pàrquing comunitari del c/ Monturiol de Sant Fruitós de Bages (avís 21.11h). Com a mesura preventiva es desallotgen unes 35 persones de 2 edificis. Cap persona ferida. Hi treballem amb 8 dotacions que a les 23.44h ja donaven foc per apagat pic.twitter.com/30bVNwH7H8 — Bombers (@bomberscat) 20 de junio de 2023

Per aquest motiu, part dels veïns del bloc 21 van tornar a casa. Bombers ha explicat que els veïns d'aquest bloc van poder tornar a dormir als seus domicilis, però el consistori ha esmentat que hi ha alguna família amb nens que ha passat la nit fora. Els de l'altre edifici, el 23, encara no han pogut tornar per l'afectació de les canonades i encara no ha trascendit informació sobre quan podran fer-ho. D'aquest immoble, 3 persones han dormit a l'hotel Món Sant Benet i la resta ho han fet a casa de familiars i amics. En total, 11 residents no han passar la nit als seus habitatges.

A causa de l'incendi, també van quedar afectades les façanes d'ambdós edificis. No hi ha hagut cap ferit per l'incident. Hi van treballar Policia Local, Mossos d'Esquadra i 8 dotacions de Bombers.