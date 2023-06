El Pla d'Informació i Vigilància contra Incendis forestals (PVI) de la Diputació de Barcelona, en coordinació amb 275 ajuntaments, 124 Agrupacions de Defensa Forestal (ADF) i 9 federacions de les ADF, entre d'altres, fa una transició cap a la modernització. Enguany s'impulsa un nou model que es provarà a l'Alt Penedès, Garraf i Vallès Occidental que implicarà els agents del territori. La finalitat és fer tant tasques de vigilància als boscos, per alertar de qualsevol foc, com d'informació i sensibilització per prevenir-lo, especialment els dies i les hores de més risc. La Diputació de Barcelona destinarà en total gairebé dos milions d'euros en dur a terme el PVI durant la campanya d'aquest estiu.

La prova pilot mobilitzarà cada unitat de les ADF de cada municipi, sota la coordinació de les respectives federacions del Penedès-Garraf i del Vallès Occidental, i ho farà durant els dies i hores de perill més alt d'incendi per centrar-se en tasques de vigilància. A banda, hi haurà una desena d'agents cívics, repartits en sis unitats mòbils, per fer tasques de prevenció entre la ciutadania, especialment en punts d'alta concentració. La implicació d'aquest personal respon al fet que "són grans coneixedors del territori i de la seva gent", ha dit el cap de l'Oficina de Prevenció d'Incendis Forestals i Desenvolupament Agrari, Jaume Minguell. La intenció és que aquesta iniciativa s'estengui a la resta de la demarcació de forma progressiva. A més dels recursos humans, també hi haurà càmeres de videovigilància a la xarxa de les ADF. Aquest 2023 es preveu tenir una trentena d'aparells i arribar a les 123 càmeres instal·lades. El dispositiu "garanteix suport a les ADF en un mínim de 1.000 activacions de vigilància preventiva en els dies de màxim risc", ha dit Minguell. Unes eines per lluitar contra els focs als boscos que s'uneixen a d'altres ja existents a la resta de la demarcació, com els punts de vigilància fixa i les unitats d'informació i vigilància. El PVI entra en vigor a tot el territori aquest dimecres i s'allargarà fins al 31 d'agost, tot i que en funció de la situació pot perllongar-se, ha advertit Minguell. El diputat d’Espais Naturals en funcions, Valentí Junyent, ha justificat la implantació d'aquestes mesures per l'increment de l'ús de la natura per part de la ciutadania, la pèrdua de gestió forestal agrícola i l'emergència climàtica. Tot plegat, "nous reptes" als quals cal fer-hi front. 20 anys de l'incendi al Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l'Obac La presentació d'aquest nou model s'ha dut a terme a l'Àrea de Rocamur-Marquet de les Roques, al Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l'Obac Un emplaçament on el proper 10 d'agost farà 20 anys d'un incendi que va cremar unes 4.500 hectàrees, de les quals més de 1.000 d'espai protegit, i van morir cinc persones. Es va declarar el 10 d'agost i va durar sis dies. Un foc que va "marca molt" a la població vallesana, ha reconegut la tinent d'alcalde de Sant Llorenç Savall, Cristina Carrasco. "Quan es veu una columna de fum o un helicòpter es posa la pell de gallina", ha afirmat la regidora.