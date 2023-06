Deu dotacions dels Bombers de la Generalitat han treballat en l'incendi d'un paller a Prats de Rei (Anoia). El servei d'emergència ha rebut l'avís a 2/4 de 6 de la matinada d'aquest dimecres. El foc s'ha originat en un paller ubicat al camí de les Coromines i ha afectat 1/3 part de l'estructura de formigó prefabricat.

L'incendi ha quedat confinat al paller i no ha propagat. Els Bombers, amb el suport de dues màquines retroexcavadores, han anat removent per facilitar l'extinció. Pocs minuts després de les 16 hores, el cos ha donat per extingit el foc.