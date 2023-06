El futbolista Dani Alves ha assegurat que a l'"única persona" a la qual ha de demanar perdó" és a la seva dona, Joana Sanz, i que se senti condemnat "sense haver estat jutjat" després d'ingressar a la presó el passat 20 de desembre per presumptament agredir sexualment una jove a la discoteca Sutton de Barcelona.

En una entrevista a La Vanguardia, el futbolista ha manifestat que, si en el moment en el qual va abandonar la discoteca -minuts després de la presumpta agressió- algú l'hagués advertit que hi havia una jove que l'acusava d'agressió sexual, ell s'hauria dirigit "immediatament" a una comissaria per aclarir el succeït. També assegura que espera que el judici se celebri abans de final d'any i que confia que hi hagi justícia, a més de lamentar els sis mesos que porta a la presó preventiva ja que "mai" ha estat en els seus plans fugir.

"Fins ara s'ha explicat un relat de por i terror que res té a veure amb el que va passar ni amb el que jo vaig fer", ha sostingut Alves, que ha afegit que s'ha decidit a parlar per demanar perdó públicament a la seva dona. Segons el jugador, es va assabentar de la denúncia l'endemà dels suposats fets. "A mi allà ningú em va dir res, vaig sortir del Sutton tranquil, vaig arribar a la meva casa, i em vaig dutxar perquè la meva dona ja dormia i m'avergonyia de la infidelitat".

El futbolista ha explicat que segueix sol en una cel·la del mòdul 13 de la presó de Brians 2 a Sant Esteve Sesrovires, que dedica el seu temps a escriure i que té, "almenys, tres projectes de llibre".

El jugador ha declarat dues vegades davant el jutge i ha canviat quatre vegades de versió. El passat 12 de juny, l'Audiència de Barcelona va rebutjar el recurs presentat per la defensa contra la decisió de la jutgessa d'instrucció de mantenir a la presó al futbolista. Les perquisicions estan pràcticament finalitzades i el tribunal ha instat a accelerar la instrucció per celebrar el judici. L'Audiència considera que "els indicis de criminalitat" que en el seu moment es van valorar com a "suficients" per imputar-lo i empresonar-lo "romanen inalterables" i que el risc de fugida continua vigent, malgrat l'empadronament dels fills a Esplugues de Llobregat.