Un accident d'un turisme a la C-25 ha obligat a tallar una sortida de la C-16 a Sallent, en direcció a Manresa. Segons fonts del Servei Català de Trànsit, l'accident s'ha produït a tocar de les 16 hores i només s'ha vist implicat un vehicle que, per causes encara desconegudes, ha sortit de la via. Una unitat del SEM s'ha traslladat al lloc dels fets per atendre al conductor accidentat, que ha resultat ferit de caràcter lleu.

A causa de l'incident, Trànsit ha tallat el ramal de sortida 57B de la C-16. Actualment, la circulació a la via és intensa a causa de la restricció. 🔴 Un #accident d'un turisme a la C-25 està obligant a tallar una sortida de la C-16 a Sallent ➡ Manresa



⚫ Tallat el ramal de sortida 57B de la C-16#SCT