Un home ha resultat ferit després de ser atacat per un gos al carrer Santa Llúcia de Manresa. Policia Local ha explicat que després de rebre l'avís, entorn 2/4 de 12 d'aquest dimarts a la nit, van identificar el propietari del gos, que ja no hi era al lloc en què s'havien produït els fets.

El ferit, arran de l'incident, ser traslladat amb pronòstic menys greu en una ambulància pel SEM a un centre hospitalari el nom del qual no ha trascendit per ser atès. Policia Local ha enviat informació de l'incident a Sanitat, que faran les comprovacions censals i de les obligacions de l'animal pertinents. La víctima encara no ha presentat denúncia, fet que determinarà els següents pasos de l'actuació policial, segons fonts del cos.