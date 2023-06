Les carreteres de xarxa viària interurbana de l'àmbit territorial de Regió7 han registrat, en el que portem d'any, 3 accidents mortals. Això indica una reducció d'un 81% respecte a les xifres del mateix període de l'any anterior, en el què hi havia hagut 16 accidents mortals fins al 22 de juny. Es tracta d'una reducció molt destacada i més tenint en compte que a nivell català la reducció s'ha situat només en un 15% en el balanç fet a finals de maig. Pel que fa a víctimes mortals, se n'han registrat 4 en el que portem d'any a la regió central.

Es dona la circumstància que dos dels accidents mortals que hi ha hagut fins ara a la regió central han tingut lloc al Bages. El primer va ser el dijous 16 de febrer, quan un veí de 60 anys d'edat de Solsona va morir en un xoc frontal amb un camió a la carretera C-55, a prop de Cardona. També a la C-55 i en el mateix punt quilomètric, però dins del terme municipal de Pinós, va tenir lloc el segon accident mortal de l'any en un altre accident frontal el diumenge 26 de març. En aquesta ocasió la víctima va ser un veí de Montmajor, de 51 anys d'edat. El tercer va tenir unes circumstàncies diferents. Un oncle i el seu nebot de Sant Fruitós de Bages, de 30 i 12 anys respectivament, van morir en un accident de quad en una pista forestal a Talamanca el 24 d'abril. Tot i no ser en una carretera interurbana, el Servei Català de Trànsit l'ha inclòs en el balanç d'accidents al qual fa referència aquest article. Tot i això, en el balanç no s'hi contempla l'accident mortal que hi va haver el dimecres passat a la carretera del Xup en què va morir un jove de 23 anys, ja que es considera una carretera municipal de Manresa.

Crida l'atenció el fet que els dos accidents mortals, a part del del quad a Talamanca, s'hagin donat en el mateix punt quilomètric de la carretera C-55, en el tram entre Manresa i Solsona. A més, entre els dos accidents mortals també n'hi va haver un altre en un punt proper que va acabar amb una persona ferida greu. «Les causes d'aquests accidents han sigut totalment alienes a la velocitat», apunta l'inspector dels Mossos d'Esquadra, Francesc Parra, a aquest diari.

Arran d'aquests tres accidents, el cos policial va incrementar la vigilància en aquest tram. «Vam doblar controls de velocitat, vam incrementar la presència policial i també estem en contacte fent els informes viaris amb el servei de carreteres», explica Parra sobre el perquè de l'augment d'accidents en aquest tram de la C-55. De fet, l'inspector apunta també a que hi ha hagut «mala sort» de que hagin coincidit els accidents en tant poc espai de temps i en un tram tan similar.

Menys mortalitat a Catalunya

A escala de Catalunya, des de l'1 de gener i fins al 31 de maig, han mort 61 persones en 53 accidents mortals. Durant el mateix període de l'any passat, van perdre la vida a les carreteres catalanes 70 persones en 62 sinistres mortals, el que suposa una reducció del 13% en el nombre de morts i d'un 15% en els sinistres mortals. Respecte al 2019, l'últim any abans de l'arribada de la covid-19, la reducció és de l'11% en el nombre de persones mortes i del 20% pel que fa als accidents mortals.

Pel que fa als ferits de gravetat, fins al 31 de maig n’hi va haver 297, un 4% menys respecte el mateix període de 2019, però un 20% més respecte l'any passat.

Aquest mes de maig es van registrar 10 víctimes mortals, 5 morts menys tant respecte al 2022 com el 2019. Després de febrer, el mes de maig va ser el segon mes amb menys víctimes mortals d'aquest any, malgrat que ens trobem en temporada de bon temps, un període amb una elevada mobilitat.