Les pluges que han caigut les darreres setmanes a la Catalunya Central han permès encarar la temporada forestal amb més tranquil·litat i, també, la revetlla de Sant Joan. Tot i això, el Departament d'Interior i Protecció Civil demanen precaució i mantenen la prohibició d'encendre fogueres i de tirar petards a menys de 500 metres de zones boscoses. També continuen prohibits els fanalets voladors.

La cap de Protecció Civil a la Catalunya Central, Agnès Centelles, assegura a Regió7 que "no ens podem confiar" amb les últimes pluges perquè abans hi havia hagut 30 mesos de sequera extrema i aquests dies les temperatures estan sent altes, per tant continua havent risc d'incendi forestal. Sobre la limitació de 500 metres, Centelles demana anar amb molt de compte en l'ús de coets i petards voladors i recorda que la pirotècnia s'ha de comprar en establiments especialitzats. Centelles també apel·la a la responsabilitat de tothom per gaudir d'una revetlla segura.

Protecció Civil apunta que enguany s'ha fet una recomanació als municipis d'habilitar espais segurs per l'ús de la pirotècnia i s'ha reforçat la coordinació amb el sector de distribució de pirotècnia pel que fa a col·laborar en la difusió dels consells d'autoprotecció. En aquest sentit, Centelles explica que la majoria d'incidències registrades per Sant Joan són incendis de mobiliari urbà o incendis forestals especialment en zones periurbanes. També s'han registren per incivisme i assistències sanitàries.

Interior activarà gairebé 5.600 servidors públics

El dispositiu de la revetlla de Sant Joan d'enguany preveu l'activació de 5.570 servidors públics de Mossos d'Esquadra, Bombers de la Generalitat, Agents Rurals, Protecció Civil i personal del CAT112. El conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, ha fet una crida a "tenir una revetlla tranquil·la, sense accidents, incidents, lesions ni incendis" i ha valorat que "és el dia en què més dispositius destina el Departament d'Interior, sobretot en l'àmbit de la prevenció". "No es pot abaixar la guàrdia", ha afegit.

Mossos d'Esquadra ha planificat un dispositiu de seguretat que estarà actiu fins el 24 de juny. Està previst que hi participin un total de 4.500 efectius. D'aquests, 2.506 agents s'activaran de forma extraordinària, una xifra que suposa 113 efectius més que en el dispositiu de l'any passat (2.393) i gairebé un 15% d'agents més que l'any 2020 (2.136). Se sumaran als que, de forma ordinària, estaran de servei.

La fase central del dispositiu transcorrerà entre les 22.00h de demà divendres i les 10h de dissabte 24, i es centrarà en les tasques policials per garantir la seguretat de les persones i l'ordre públic durant la revetlla. Des de dissabte passat, però, Mossos d'Esquadra té actiu el dispositiu de Sant Joan centrat en l'àmbit de la policia administrativa, concretament en tasques destinades al control en el transport, la compravenda de pirotècnia i en els preparatius de les revetlles populars, així com al control en la mobilitat que es determini.

El dispositiu policial de Sant Joan incrementarà la vigilància i control d'espais amb grans aglomeracions de persones, combatre la indisciplina viària, evitar aquelles activitats que puguin causar incendis, i centrarà atenció especial en la prevenció dels delictes sexuals seguint els objectius marcats al Pla d'Acció contra les Violències Sexuals.

D'altra banda, la Direcció General de Coordinació de les Policies Locals ha fet una prospectiva, amb una consulta a desenes de policies locals de les 217 que hi ha al país, i s'ha calculat que prop de 2.000 agents formaran part també del dispositiu de Sant Joan, un 75% més que un divendres ordinari.

Més Bombers i més Agents Rurals

Els Bombers de la Generalitat han previst un dispositiu de reforç del seu personal de guàrdia durant la nit de Sant Joan i tot l'endemà, preveient un increment notable del número de serveis. L'any passat, entre les 20 h del vespre del dia 23 i les 8 h del matí del dia 24, els Bombers van atendre 663 serveis, la majoria per petits incendis de vegetació i incendis de contenidors o mobiliari urbà divers.

A banda dels 340 bombers i bombers que treballen de forma ordinària, es reforçarà el quadre de comandaments operatius dels Cos, fins a 8 posicions més entre caps i sotscaps territorials. També es reforçaran fins a 169 bombers/es més el personal de guàrdia als parcs de funcionaris la Nit de Sant Joan, i 116 més per a l'endemà, a més de l'obertura dels parcs de Bombers Voluntaris que garanteixin una sortida mínima de 3 bombers. Els Auxiliars d'Ofici Forestal (AOF) contractats per reforçar el servei de Bombers ampliaran la seva jornada laboral i l'allargaran fins a la matinada del dia 24. Les Sales de Control de les Regions d'Emergències, així com la Sala Central dels Bombers, també reforçaran fins a una dotació total de 36 operadors/es durant la Nit de Sant Joan. Finalment, també es reforçarà el servei a l'Àrea d'Informació i Comunicació del Cos.

D'altra banda, el Cos d'Agents Rurals desplega un total de 300 efectius i amplia l'horari de l'operativa de la revetlla de Sant Joan. El dispositiu es dedicarà prioritàriament al control de la ubicació de les fogueres i l'ús de material pirotècnic. En concret, es fan inspeccions per comprovar que es compleix la normativa de les fogueres. L'any passat, els Agents Rurals van realitzar 669 actuacions entre els dies 20 i 23 de juny, de les quals 512 van ser per inspecció de fogueres i 76 relacionades amb el llançament de petards i material pirotècnic. Enguany, entre l'1 i el 18 de juny ja s'han fet 452 actuacions.