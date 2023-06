Tres turismes han xocat aquesta tarda a la C-55, al seu pas per Manresa. Per causes que es desconeixen, s'ha produït un encalç entre els tres vehicles al punt quilomètric 32 de la via, just a sobre de la rotonda que dona accés a la carretera C-55 des del Parc de l'Agulla. Els Bombers, que hi han destinat dues dotacions, han explicat que els ocupants dels vehicles implicats en l'accident es trobaven a fora dels cotxes i que aparentment estaven il·lesos. Trànsit també ha assegurat que no hi ha hagut cap ferit.

Arran de l'accident s'han generat fins a 2 quilòmetres de retencions a la carretera en sentit Lleida, ja que els cotxes han quedat ocupant un dels dos carrils i els Mossos han habilitat l'altre per continuar circulant.