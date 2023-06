Una veïna d'Òdena va ser detinguda la nit del passat 20 de juny després d'intentar agredir a dos agents de la Guàrdia Municipal per una denúncia de trànsit imposada a un familiar seu. La dona va ser detinguda pels Mossos d'Esquadra per atemptat a l'autoritat i va passar una nit a la comissaria.

Òdena Progrés ha registrat una instància per demanar informació sobre les accions preses per l'Ajuntament per conèixer els detalls dels fets, garantir el Principi d'Autoritat i transmetre la solidaritat i suport als agents afectats. També ha demanat que és convoqui una Junta de Portaveus amb caràcter urgent per tractar el tema.