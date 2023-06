Ferit un noi de 15 anys a Berga amb cremades de primer grau en esclatar-li un petard a la cara

Revetlla de Sant Joan relativament tranquil·la a les nostres comarques. Més enllà del soroll fins a altes hores de la matinada i de la brutícia més visible als carrers, els ensurts a causa dels patards també han tingut algunes conseqüències a nivell hospitalari. Les més greus, a l'Hospital Sant Bernabé de Berga, on han hagut d''atendre dues persones.

Un noi de 15 anys amb cremades de primer grau, en esclatar-li un petard a la cara- nas, front i pòmuls-; i una dona de 47 anys a qui han hagut de posar punts a la boca per la ferida que li va causar la punta de plàstic d'un coet. A l'Hospital Sant Joan de Déu de Manresa, han tingut poca feina relacionada amb la revetlla. No hi ha hagut cap actuació del SEM i només s'ha atès un infant amb cremades de poca gravetat. A l'Hospital d'Igualada, segons ha informat la supervisora de guàrdia, hi ha hagut «zero problemes. Cap visita. Perfecte».

Aquest dissabte, l'espectacle l'endemà de la revetlla ha estat l'habitual, amb restes de material pirotècnic i alguens voreres especialment brutes. És el cas de la zona de contenidors al capdamunt del carrer de Saclosa, tocant a la plaça de Catalunya de Manresa, com mostra la foto inferior.

Dos ciclistes accidentats, un gos encallat i una col·lisió amb un animal

A banda de les nombroses actuacions lligades a la revetlla, amb incendis de contenidors i de petites zones de vegetació urbana o per apagar fogueres, el balanç dels Bombers d'aquest dissabte també inclou altres incidents. És el cas de l'accident de trànsit que ha tingut lloc a la C-55, a Callús, a les 5 i 46 de la matinada, amb un cotxe implicat. El SEM ha atès l'única persona ocupant del vehicle.

A Puig-reig, a les 10 i 44 minuts del matí, hi ha hagut l'accident d'un ciclista.

Als Hostalets de Pierola, una dotació dels Bombers ha rescatat un gos que s'havia quedat encallat en una finestra. L'animal, de més de 50 quilos, no podia sortir. Ha sigut a pocs minuts per a les 11 de la nit.

A Capellades, un camió ha tombat una cabina de l'ONCE al carrer de la Immaculada Concepció, a la mitjanit.

A Guils de Cerdanya, a 2/4 de 12 del migdia d'avui dissabte, hi ha hagut un altre accident amb un ciclista implicat.

Al Solsonès, al terme de Lladurs, un cotxe ha topat amb una tanca. Hi anava una sola persona.

A Castellterçol, al Moianès, a 2/4 de 5 de la matinada, hi ha hagut la col·lisió d'un vehicle amb un animal a la Bv-1310. Els Bombers no han pogut precisar si l'accident ha estat amb un porc senglar.