La circulació de trens de Rodalies ha quedat interrompuda aquest dilluns a la tarda a l’estació de plaça Catalunya de Barcelona per ordre de la policia. L’aturada s'ha produït per un avís de la possible presència d’un artefacte explosiu en un tren de l'R4 que havia sortit de Manresa i que es dirigia cap a la cèntrica estació de la capital catalana.

Segons la policia catalana, una trucada al 112 ha informat que hi havia un objecte sospitós "al tren que anava de Viladecavalls (Vallès Occidental) a Barcelona". Després de rebre l’alerta, cap a les 17 h, la policia catalana ha activat el protocol d’actuació pertinent, i s’han dirigit a l’estació de plaça Catalunya per fer les comprovacions per determinar si hi havia algun artefacte explosiu en aquest tren. Finalment, han conclòs que es tractava d’una falsa alarma. L’aturada del servei de les línies R1, R3 i R4 ha durat aproximadament 15 minuts. Posteriorment, s’ha reestablert la circulació per ordre dels Mossos. Está interrumpida la circulación de las líneas R1, R3 y R4 del núcleo de Barcelona en Plaza Catalunya por orden de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. — INFOAdif (@InfoAdif) 26 de junio de 2023 @rodalies Perquè no podem accedir a l'estació de plaça de Catalunya? Ningú ens informa @324cat @LaVanguardia @elperiodico_cat @diariARA pic.twitter.com/LAGrnuRnfB — Sergi (@SergiSoler78) 26 de junio de 2023 Dues Mosses d’Esquadra que ja eren a l’estació feia cinc minuts (pel que jo sé) vàren anar correns al maquinista del tren R4 direcció St. Vicenç de Calders. Un parell de minuts després, el maquinista va informar per la megafonia de sortir. pic.twitter.com/izbaW2lKDJ — Noah (@NoahRimar) 26 de junio de 2023