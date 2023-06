Durant la Patum de Berga d'enguany, més enllà de festa i disbauxa, també hi va haver furts i robatoris de telèfons mòbils, una pràctica desgraciadament habitual quan es generen grans multituds de persones. Dues de les víctimes d'aquests robatoris encara s'han vist més agreujats ja que els lladres també els han estafat i els hi han tret 28.000 euros dels seus comptes bancaris.

Segons va avançar Televisió del Berguedà i ha pogut confirmar Regió7, després de la Patum els Mossos d'Esquadra van rebre dues denúncies per estafa per part de dues persones que també havien estat víctimes de furt de mòbil durant la Patum. En total havien perdut 28.000 euros entre els dos després que els lladres aconseguissin l'accés als seus comptes bancaris.

Les dues víctimes tenien mòbils Apple. Els estafadors van contactar amb els telèfons d'emergència que tenien les víctimes als seus dispositius fent-se passar per la companyia. El missatge suposadament enviat per Apple informava que el telèfon havia estat trobat i incorporava un enllaç en què deia que s'hi podia veure la ubicació. En aquest enllaç després demanaven que escrivissin la contrasenya d'iCloud i, d'aquesta manera, els estafadors tenien accés pràcticament complet a totes les aplicacions del mòbil sostret, entre elles l'aplicació del banc a través del qual van obtenir els diners.

Els robatoris i furts de mòbils durant la Patum aquest any va créixer respecte la passada edició. Durant tots els dies de la festa es van aixecar 76 actes per furts de mòbils mentre que en l'edició passada en van ser unes 50, segons han indicat els Mossos d'Esquadra. De fet, es va detenir a 6 persones per furts de mòbils i se'n van evitar d'altres que no van comportar detencions en no veure in fraganti els infractors. El cos policial assegura que els detinguts treballaven de forma organitzada. Pel que fa a aquest tipus d'estafa, el cos policial ha explicat que és la primera vegada que tenen constància d'un cas així a la Catalunya Central tot i que no descarten que se n'hagin pogut produir més. Amb aquest modus operandi els lladres no només obtenen el dispositiu sinó que tenen la possibilitat d'obtenir beneficis a través d'estafes a les víctimes.